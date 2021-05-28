Kuzeyde 16, güneyde ise 75 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan test sayısı 6 bin 217 olurken, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta 44 bin 513 test sonucunda 75 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı olmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, pozitif tespit edilen 1 kişinin hava yolu ile KKTC’ye geldiği belirtildi. 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve gözetim altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, 14 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Tespit edilen pozitif Covid-19 vakalarında 1 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 4 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin Lefke bölgesinden olduğu açıklandı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı;

Lefkoşa: Yenikent-1

Girne: Girne Merkez- 2, Kaşgar-2, Lapta-1, Alsancak-3.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-1, Karakol-3,

Lefke: Gemikonağı-1.

Covid-19 genel durumu



Yapılan toplam test sayısı: 1.191.211, toplam vaka sayısı: 7155, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 6849, tedavisi devam eden vaka sayısı: 273, pandemi merkezindeki hasta sayısı: 18, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 242, tetkikleri devam eden vaka sayısı: 12,toplam kaybedilen hasta sayısı: 33, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.

Güvende kal uygulaması

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 218

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 33

Güvende Kal Genel tablo

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 1080

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 6229

Güneyde 44 bini aşkın test

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 44 bin 513 test sonucunda 75 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı olmadı.

Toplam vaka sayısı 72 bin 234'e yükselirken, Coronavirüs’ten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 357'de kaldı.

Tedavi altında olan 82 hastanın 34'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.