Ortak karar

Gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddiaların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kuruluyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Grubu’nun sunduğu Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda CTP milletvekillerinin sunduğu Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılması için Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi ele alındı.

Başbakan Ersan Saner de konuyla ilgili söz alarak, UBP olarak bugüne kadar ortaya konan tüm araştırma komitelerine evet dediklerini ve bu komiteye de evet diyeceklerini söyledi.

Açıklamalarla ilgili Türkiye’de ortaya çıkacak sonuçlara göre atılacak adımların da değerlendirileceğini belirten Saner, KKTC’de bu tip araştırmaların polis tarafından yapıldığını anımsattı ve gerekmesi halinde savcılığın da gereğini yapacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da “Bir suç örgütü liderinin yaptığı ifşaatlarda Kutlu Adalı cinayetine atıfta bulunulmasının çok önemli olduğunu” söyledi.

Bu açıklamalardan sonra cinayetin yeniden araştırılması gerektiğini belirten Arıklı, itiraf doğrultusunda dosyanın yeniden açılmasının hukuki bir durum olduğunu ve YDP olarak önergeye evet demelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Herkesi kahreden olay

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kutlu Adalı cinayetinin demokraside açılmış ve hala kapanmamış bir yara olduğunu söyledi. Bugün henüz kapanmış bir dosyadan söz edilemediğine işaret eden Erhürman sadece poliste değil Meclis’te de ilgili araştırma dosyasının kapatılmadığını dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner’in “bu konu önceki hükümetler döneminde neden gündeme getirilmedi?” diye sorduğunu dile getiren Erhürman, bu duruma konuyla ilgili yapılan açıklamaları gerekçe gösterdi.



Galip Mendi’nin açıklamalarına da işaret eden Erhürman, bunun önceki açıklamalarla paralellik gösterdiğini söyledi. Korkut Eken’in de açıklamalar yaptığını anımsatan Erhürman, tüm bunların yetkili makamlarca araştırılması gereken iddialar olduğunu belirtti.HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması için yeni bir çabaya ihtiyaç duyulduğunun aşikar olduğunu kaydetti.Kapatılan dosyanın yeniden açılması ve canlandırılması için zaten bir girişim yaptıklarını söyleyen Özersay, Meclis’te yeni bir araştırma komitesi kurulmasının da faydalı olduğunu anlattı.TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz alarak, tarihi tekrar okuma durumuyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.Özyiğit, 25 yıl önce yaşanan ve herkesi kahreden olayla ilgili oluşturulan komitelerin nelere ulaşıp ulaşamadığının önemli olduğunu belirtti.Cemal Özyiğit, dönemin Başbakanı Hakkı Atun’un “polisten gerekli bilgileri alamadım” dediğine işaret etti.

Gizlilik eleştirildi

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuyla ilgili konuşmasında, önceki komite tutanaklarının gizli tutulmasını eleştirdi ve tutanakların özel bir karar olmaksızın açık olması gerektiğini ifade etti.

Angolemli, bu durumu “demek ki bir bit yeniği var” şeklinde yorumladı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da söz alarak, tutanaklarla ilgili İç Tüzük kuralını okudu ve tutanakların kamuoyuna açılmasının Genel Kurul kararıyla yapılabileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 10:30