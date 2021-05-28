Türkiye’de terör örgütü lideri olarak arananlar listesinde olan Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya attığı iddialar gündemdeki yerini korurken, olayın yaşandığı tarihte Başsavcılık görevini yürüten Akın Sait, dönemim Başbakanı Hakkı Atun ile Yardımcısı Mehmet Ali Talat’ın tv2020’ye yaptığı “polis bize bilgi vermedi” açıklamasını kabul etmedi.

Sait, o dönem soruşturma için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.

Dönemin Polis Genel Müdürü Atilla Sav ise sessizliğini korudu. Diyalog’un ulaştığı Sav, “24 yıl önce emekli oldum. Birçok kişi konuşmamı istedi ancak ben bu konuda konuşmayacağım” dedi.

Gerekli adımları attık

tv2020’ye konuşan Emekli Başsavcı Akın Sait, Kuzey Kıbrıs’ta ceza-i soruşturmaların polis tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Soruşturma aşamasında Başsavcıya danışılır, savcılar görevlendirilir. O şekilde soruşturma yürütülür” dedi.

Cinayetin işlendiği dönemde gerekli adımları attıklarını ifade eden Sait, şunları söyledi:

Kutlu Adalı cinayetinde yapılan soruşturmada gerekli talimatlar verilmişti. Gerekli ifadeler alınmıştı. O ifadeler ışığında tazmin edilen dosya savcılığı iletilmişti. Ancak herhangi bir kişinin mahkemeye sevk edilmesini sağlayacak yeterli kanıt bulunamamıştı. Bu nedenle dosya kapatılmıştı.

Bugün ortaya atılan iddialar ciddidir. Şimdiki Başsavcı bunları değerlendirerek, gerekli talimatı verebilir. Başsavcı yetkisini Anayasa’dan alır, gerekli görürse soruşturma başlatır. O dönem yeterli kanıt toplanmamıştı. Eğer toplansaydı gerekeni yapardık ve işlem yapmaktan kaçınmazdık.

Siyasiler bilgi istemedi

Cinayetin işlendiği dönemde Başbakan olan Hakkı Atun ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Talat’ın, “Polis bize bilgi vermedi. O dönem askeri vesayet vardı” iddialarını ise kabul etmedi. Sait şunları söyledi:



Polisten bilgi alınamadığına dair iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben 19 yıl görev yaptım. Görev süresince her 15 günde bir Başbakan ve diğer yetkililerle toplantı yapardık. Kimse polisten bilgi alamadığına dair bana bilgi vermedi. Bu nedenle polisten bilgi alınamadığına dair iddiayı kabul etmiyorum.Ayrıca Adalı cinayetiyle ilgili herhangi bir siyasinin benden bilgi istendiğini hatırlamıyorum.Başsavcı olduğum dönemde herhangi bir askeri makamdan direktifte almadım.Emekli Başsavcı Sait, Sedat Peker’in açık itirafı bulunduğunu ancak savcılığın harekete geçebilmesi için ifadesinin alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Ben ve Polis Genel Müdürünü sorguladılar

Sait, dönemim Milli Eğitim Bakanı Ahmet Derya ile İçişleri Bakanlığı’yla toplantı yapıldığını da söyleyerek, şunları dile getirdi:

Barnabas baskınıyla bilgi istediler. O dönem Polis Genel Müdürü olan Atilla Sav’la toplantıya katıldık. Ancak bizden bilgi istemek yerine bizi sorgulamaya başladılar.

Ben duruma müdahale edip, “Ahmet Bey biz bilgi vermek için geldik. Ancak siz ben ve Polis Genel Müdürünü sorguluyorsunuz. Buna yetkiniz yok” dedim. Toplantıda ayrıldık. Anayasa’nın bana verdiği yetkiyi kimseye kullandırtmadım.

Emekli Başsavcı Akın Sait, Adalı cinayetiyle ilgili gelişmelerin önemine değinerek üzerine gidilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sav sessiz kalacak

Dönemin Polis Genel Müdürü Atilla Sav ise sessizliğini korudu. Sav, polisin Başbakana ve Yardımcısına bilgi vermediğine dair iddialarla ilgili soruyu yanıtsız bırakarak, “Bu konuda konuşmayacağım. Birçok basın kuruluşu aradı. Konuşmadım” dedi.