Denge şart

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki dengenin yanı sıra, Türkiye ve Yunanistan arasındaki dengenin de önemli olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Tatar, “egemen eşitlik” talebinin bu dengeyi gözetecek bir adım olduğunu, bu durumda bir anlaşmadan sonra Kıbrıslı Türkler AB içinde yer alsa bile dengenin bozulmayacağını kaydetti.

Cenevre sonrası temasların sürdüğünü, BM üst düzey yetkilisi Jane Holl Lute’un önümüzdeki hafta Ankara ve Atina’da temaslarda bulunacağını, İngiltere Dışişleri Bakan yardımcısının da şu anda adada olduğunu ifade eden Tatar, ikinci toplantının tarihinin henüz netleşmediğini belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM), Cenevre’de “bottom-up” yani “alttan yukarıya” yaklaşımını gündeme getirdiğini, bunun da önce tarafların ayrı ayrı yetkilerinin belirlenmesini öngördüğünü anlatan Tatar, Rum tarafının bu durumdan rahatsız olduğunu bildirdi.

Rum tarafında vakaların azalmasıyla birlikte artık kapıların açılmasının zamanının geldiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi’nin bu yönde adım atmak için hafta sonu yapılacak seçimleri beklediğini söyledi.

Pandemi sonrası ülkede hızlı bir yükseliş beklediğini de ifade eden Tatar, özellikle gençlerin devletlerine sahip çıkmasını istedi.

“Bizim önerimiz en iyisi olacaktır”

Yapılacak bir anlaşmanın hem sürdürülebilir, hem kalıcı, hem kapsamlı, hem de adil olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bütün bu şartları da sağlayabilmenin anahtarı bize göre, bizlerin egemenliğidir. İki eşit, egemen devletin yan yana yaşayabilmesidir. Bunu başarabilirsek, sağlayabilirsek hem Kıbrıslı Türkler, hem Kıbrıslı Rumlar için en iyisi olacaktır” dedi.

“Zorla anlaşma çatışma getirir…”

Bir anlaşma olacaksa iki tarafın da onay vermesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Esas başlangıç noktası budur. Zorla anlaşma olmaz. Zorla bir anlaşma daha sonra çatışma getirir. Bunu kimse istemez” dedi.



Cenevre’de çok şey konuşulduğunu bütün dünyanın Kıbrıs’taki yeni pozisyonu bir kez daha algılama, bir kez daha değerlendirme fırsatı bulduğunu aktaran Tatar sözlerini, “Bunun için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün Cenevre için ‘devrim niteliğinde bir toplantı’ tanımlaması yapmıştır. Söylediklerimiz BM kayıtlarına geçmiştir. Oradaki tüm aktörler söylediklerimizi not etmiştir” ifadeleriyle sürdürdü.

“Sulama tüneli müthiş bir projenin devamı”

Hafta sonunda sulama tüneline ilişkin yapılan törene de değinen Cumhurbaşkanı Tatar “Bunlar KKTC’nin gelişmesi, ekonominin kendine yeter hale gelmesi, insanlara umut vermesi açısından önemli yatırımlardır. Burada bir devlet var. Bu devletin gelişmesi için, ekonomisinin büyümesi için, insanların refahı için her türlü fedakârlık yapılmaktadır” dedi.

KKTC Alevi Kültür Merkezinden ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Cengiz Demir ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin bugüne kadar birçok etkinliğinde severek yer aldığını ve birçok dostluklar edindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Buradan can kardeşlerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Kültürel farklılıklara ve inançlara her zaman çok büyük saygı duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu farklılığın, ülkenin en büyük zenginliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Karakoç’u kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ziyaretinde, her yıl düzenlenen halk örgütü mükelleflerinin terhis töreninin bu yılki programını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.



Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 10:29