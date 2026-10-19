Erhürman: Endişelerimizi paylaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın mektubuna verdiği yanıtta, Kıbrıslı Türklerin kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerini etkileyen gelişmelerin karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik çağrılarıyla ters düştüğünü belirtti.

Erhürman ise Guterres’in değerlendirmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, diplomasi ve diyalog çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 28 Ağustos tarihinde gönderdiği mektuba, 16 Ekim tarihli mektubuyla yanıt verdi. Guterres, Kıbrıslı Türklerin kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerini etkileyen gelişmelere ilişkin endişeleri dikkatle not ettiğini belirterek, yaşananların karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik girişimlere ters düştüğünü ifade etti. New York’ta Erhürman ile gerçekleştirdiği son görüşmeye ve Temmuz’da Kıbrıs’a yaptığı ziyarete de atıfta bulunan Guterres, iki taraf arasındaki temasların, iş birliğinin ve güven tesisine yönelik çabaların devam etmesinin önemine dikkat çekti. Guterres, bu çabaların, kalıcı bir çözüme yönelik sürecin başlatılmasını sağlayacak elverişli koşulların yaratılması açısından gerekli olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dikkatle not etti



Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Guterres’in, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerini engellemeye yönelik girişimleriyle ilgili endişelerini paylaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 28 Ağustos tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’e gönderdikleri mektuba yanıt aldıklarını belirtti. Erhürman, Guterres’in cevabi mektubunda, kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetleri etkileyen gelişmelerle ilgili endişeleri dikkatle not ettiğini ifade etti. Erhürman, Guterres’in söz konusu girişimleri cesaret kırıcı bulduğunu ve bunların karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik çağrılarıyla ters düştüğünü belirttiğini aktardı.. Cumhurbaşkanı Erhürman, amaçlarının yeni güven artırıcı önlemleri hayata geçirerek, Genel Sekreter’in de sık sık vurguladığı gibi, “kalıcı bir çözüme yönelik bir sürecin başlamasını temin edecek elverişli koşulların yaratılması”na katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Erhürman, Guterres’in mektubunun, Kıbrıs Türk halkının daha önce uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan kararların tersine izole edilmesine yönelen ve güven tesisini engelleyen eylemler konusunda değerlendirme yapması gereken ve yapmak isteyen herkes için yol gösterici olmasını umduğunu belirtti.

