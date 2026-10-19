‘Meclis’te olacağız’

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), Aday Sıralama Kurultayı, “İyi Gelecek Seninle Gelecek” sloganıyla gerçekleştirildi.
Kurultayda konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullara değinerek, mevcut yönetim anlayışını eleştirdi ve TDP’nin Cumhuriyet Meclisi’ne güçlü biçimde dönerek hükümette sorumluluk üstleneceğini söyledi.
Her gün sokakta vatandaşlarla bir araya geldiğini ve halkın yaşadığı sıkıntılara yakından tanıklık ettiğini belirten Çeler, ülkede güvensizlik, ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısının giderek arttığını savundu.
TDP’nin Cumhuriyet Meclisi’ne güçlü biçimde döneceğini ve hükümette sorumluluk üstleneceğini, halktan emanet oy istediklerini belirten Çeler, TDP’nin ülkenin geleceğinde söz sahibi olması için gece gündüz çalışacağını belirtti.
Milletvekili aday sıralaması belli oldu
TDP’nin seçim bölgelerine göre milletvekili aday listesi şu şekilde:
Lefkoşa
1. Zeki Çeler
2. Deniz Birinci
3. Hakan Üredi
4. Kemal Baykallı
5. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı
6. Erman Yaylalı
7. Ali Yaman Işık
8. Hüseyin Paşa
9. Dr. Ahmet Karahan
10. Esra Şerebet
11. Dr. Güneş Kozal
12. Erhan Keser
13. Duygu Göze Ergöknil
14. Havva Güleş
15. Cemal Sunar
16. İlker Balkır
Gazimağusa
1. Mustafa Emiroğulları
2. Tacan Reynar
3. Ece Balcı
4. Ahmet Denizer
5. Şifa Çika
6. Güncel Masharoğluları
7. Olgu Tansuğ
8. Zakire Kaleli
9. Umut Kadı
10. Atakan Bayraktaroğlu
11. Firuzan Sel
12. Ceylan Mehmet
Girne
1. Ayşe Öztabay
2. Mehmet Perçinkardeşler
3. Prof. Süha Halil Akpınar
4. Tekin Birinci
5. Feride Gürel
6. Barış Baydar
7. Çile Atamer
8. Mehmet Metin Şenova
9. Bayram Dem
10. Muhammat Gözay
11. Filiz Dilara Kısa
12. Aigul Gazikoylu
İskele
1. Prof. Dr. Mürüde Çelikağ
2. Elif Özyiğit Cengiz
3. Çağıl Çırakoğlu
4. Kemal Yıldız
5. Ercan Yüzüak
Güzelyurt
1. Metin Ertop
2. Mehmet Derya
3. Faik Arçay
Lefke
1. Mine Atlı
2. Haluk Giray