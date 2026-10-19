‘Meclis’te olacağız’

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), Aday Sıralama Kurultayı, “İyi Gelecek Seninle Gelecek” sloganıyla gerçekleştirildi.

Kurultayda konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullara değinerek, mevcut yönetim anlayışını eleştirdi ve TDP’nin Cumhuriyet Meclisi’ne güçlü biçimde dönerek hükümette sorumluluk üstleneceğini söyledi.

Her gün sokakta vatandaşlarla bir araya geldiğini ve halkın yaşadığı sıkıntılara yakından tanıklık ettiğini belirten Çeler, ülkede güvensizlik, ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısının giderek arttığını savundu.

TDP’nin Cumhuriyet Meclisi’ne güçlü biçimde döneceğini ve hükümette sorumluluk üstleneceğini, halktan emanet oy istediklerini belirten Çeler, TDP’nin ülkenin geleceğinde söz sahibi olması için gece gündüz çalışacağını belirtti.

Milletvekili aday sıralaması belli oldu

TDP’nin seçim bölgelerine göre milletvekili aday listesi şu şekilde:

Lefkoşa

1. Zeki Çeler

2. Deniz Birinci

3. Hakan Üredi

4. Kemal Baykallı

5. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı

6. Erman Yaylalı

7. Ali Yaman Işık

8. Hüseyin Paşa

9. Dr. Ahmet Karahan

10. Esra Şerebet

11. Dr. Güneş Kozal

12. Erhan Keser

13. Duygu Göze Ergöknil

14. Havva Güleş

15. Cemal Sunar

16. İlker Balkır

Gazimağusa

1. Mustafa Emiroğulları

2. Tacan Reynar

3. Ece Balcı

4. Ahmet Denizer

5. Şifa Çika

6. Güncel Masharoğluları

7. Olgu Tansuğ

8. Zakire Kaleli

9. Umut Kadı

10. Atakan Bayraktaroğlu

11. Firuzan Sel

12. Ceylan Mehmet

Girne

1. Ayşe Öztabay

2. Mehmet Perçinkardeşler

3. Prof. Süha Halil Akpınar

4. Tekin Birinci

5. Feride Gürel

6. Barış Baydar

7. Çile Atamer

8. Mehmet Metin Şenova

9. Bayram Dem

10. Muhammat Gözay

11. Filiz Dilara Kısa

12. Aigul Gazikoylu

İskele

1. Prof. Dr. Mürüde Çelikağ

2. Elif Özyiğit Cengiz

3. Çağıl Çırakoğlu

4. Kemal Yıldız

5. Ercan Yüzüak

Güzelyurt

1. Metin Ertop

2. Mehmet Derya

3. Faik Arçay

Lefke

1. Mine Atlı

2. Haluk Giray