Binlerce kişiye ödeme yapıldı

Fon Koordinasyon Kurulu’nun altıncı toplantısında, tasfiye sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Bugüne kadar 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 bini aşkın kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işleminin tamamlandığı açıklanırken, tasfiye sürecindeki fon sayısının 131’den 65’e gerilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Altıncı Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin yasal düzenleme süreci hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu fonlarda tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği bildirildi. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Tasfiye sürecindeki fon sayısı 65’e düştü

Tasfiye sürecinin başlangıcından bugüne kadar A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 bini aşkın kişiye yönelik işlemler tamamlandı.

Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilen ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin toplam tutarının yaklaşık 40,8 milyar TL olduğu açıklandı.

Yürütülen işlemler sonucunda tasfiye sürecinde bulunan yatırım fonlarının sayısı 131’den 65’e geriledi.