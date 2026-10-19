Güzel bir örnek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Pile Türk Muhtarlığı, Pile Rum Muhtarlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Pile Ofisi iş birliğinde düzenlenen 6. Pile Barış Festivali’ne katıldı. Festivalde konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, barışın yalnızca siyasi bir hedef olmadığını, toplumların birbirine güven duyması, yakınlaşması ve karşılıklı anlayış ile saygı temelinde ilişkilerini geliştirmesi anlamına geldiğini söyledi.

“Barış, toplumların birbirine güven duymasıdır”

Festivalin altı yıl aradan sonra yeniden düzenlenmesinin toplumlarda büyük heyecan yarattığını belirten İncirli, etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kıbrıs sorununun uzun süredir çözümsüzlük içerisinde sıkışıp kaldığına dikkat çeken İncirli, geçen zamanın toplumlar üzerindeki etkisine işaret ederek, “Geçen zaman içerisinde çocuklar büyüdü, gençler hayallerini gerçekleştirmek için çabaladı” dedi.

Barışın siyasi hedeflerin ötesinde bir anlam taşıdığını vurgulayan İncirli, “Barış siyasi bir hedefin ötesinde toplumların birbirlerine güven duyması, yakınlaşması ve karşılıklı anlayış ve saygıyla ilişkilerin gelişmesidir. Bu festival de buna çok güzel örnek oldu” ifadelerini kullandı.

“Sonuç odaklı bir yöntemle ilerlenmeli”

Müzakere süreçlerine de değinen İncirli, geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının tekrarlanmaması gerektiğini belirtti. İncirli, “Artık müzakere süreçlerinin hayal kırıklığı değil sonuç üretmesini istiyoruz. Bununla ilgili yapılan çalışmaların sonuç odaklı, belirli bir zaman çerçevesinde ve daha fazla hayal kırıklığı yaratmayacak bir yöntemle ilerlemesi önemlidir” dedi.



Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026, 10:06