6 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Gazimağusa’da çok sayıda bölgeye yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Sabah saat 09.00’da başlaması planlanan kesintinin yaklaşık 15.00’te sona ermesi bekleniyor.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre; bakım-onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da geniş bir alanı kapsayan elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden yerleşim bölgelerinin yanı sıra okullar, kamu kurumları, iş yerleri ve sınır kapısı çevresindeki bazı bölgeler de etkilenecek.

Elektrik kesintisinin yaşanacağı bölgeler şöyle:

Karakeşliler, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, İtfaiye Bölgesi, Namık Kemal Lisesi, Menekşeli bölgesi, Eski Hastane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü, Portofino Hotel, Palm Beach’ten Anıt Çemberi’ne kadar olan bölge, Suriçi, Palm Beach ve Laguna bölgesi, Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler bölgesi, Kombos Meydanı, 2,5 mil yolu (eski Larnaka yolu başlangıcı), Harnup Fabrikası bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Dima, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal bölgesinin bir bölümü (Elektrik Kurumu Bölgesi), İlarma bölgesi, Harika Mahallesi, Maksim bölgesi, Derinya Göçmen Mahallesi, Antalyalılar bölgesi, Beşevler, 2,5 mil yolundan Akyar Sınır Kapısı’na kadar olan bölge, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale bölgesi, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise bölgesi, Harika Mahallesi’nin güney kısmı, Gece Kulübü bölgesi, 2. Bölük, Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 mil), Maraş Sağlık Ocağı bölgesi, Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve sınır bölgesi.

Kıb-Tek’in bakım-onarım çalışması süresince vatandaşların ve işletmelerin gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor. Kesintinin, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık saat 15.00’te sona ermesi öngörülüyor.