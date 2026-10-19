Taleplerini dinledi

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Bostancı’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Tam Parti’den verilen bilgiye göre; Denktaş, Bostancı’da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bölge halkıyla sohbet ederek vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini dinledi.

Görüşmede “kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar” ve “sendikalarla hükümet arasındaki ilişkiler” değerlendirildi.

Denktaş, Maliye Bakanlığı yaptığı döneme işaret ederek, “Maliye Bakanlığı dönemimde hiçbir sendika greve gitmedi. Bunun güvencesiyle yeni refah günlerimize kavuşacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

TAM Parti ile yeni bir dönemin mümkün olduğunu belirten Denktaş, ülkenin ihtiyaç duyduğu istikrarın, kamu hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesinin ve refahın yeniden sağlanmasının önemine dikkat çekti.