Ekonomi çöker

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, seçim kampanyaları sırasında bazı muhalefet milletvekillerinin erken emeklilik vaadinde bulunmasına tepki gösterdi. Üstel “Erken emeklilik imkan dahilinde olsaydı, hiç kuşkunuz olmasın, biz onu zaten hayata geçirmiş olurduk” dedi.

Emeklilik yaşının 55’e düşürülmesinin bugün mümkün olmadığını belirten Üstel, erken emekliliğin ekonomiyi çökerteceğini, iktisadi ve mali işbirliği protokollerinin temelini dinamitleyerek ülkeye kaynak girişini tamamen ortadan kaldıracağını ifade etti.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, CTP’nin UBP’nin hayata geçirdiği projeleri küçük göstermeye ve yeni dönem için açıkladıkları somut projeleri “hayal” olarak nitelendirmeye çalıştığını ifade etti.

Üstel, “Erken emeklilik imkân dahilinde olsaydı, hiç kuşkunuz olmasın, biz onu zaten hayata geçirmiş olurduk” dedi.

Üstel, erken emekliliğin ekonomiyi çökerteceğini, iktisadi ve mali işbirliği protokollerinin temelini dinamitleyeceğini ve ülkeye kaynak girişini tamamen ortadan kaldıracağını ifade etti.

Maliyenin durumundan şikâyet eden bir partinin erken emeklilik vaadinde bulunmasını kendi içinde bir çelişki olarak değerlendiren Üstel, söz konusu vaadin iktidara gelme umudu olmayan bir partinin yaklaşımı olduğunu kaydetti.

“Hayaller gerçek olacak”

Son beş yılda verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini belirten Üstel, tutulamayacak ve gerçekleşmesi mümkün olmayan hiçbir vaat ortaya koymadıklarını söyledi.

Üstel, “Neyi, nasıl ve ne zaman yapacağımızı gayet net biliyoruz. Biz bir vaatte bulunuyorsak bilin ki o vaat yüzde 100 gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

UBP’nin yeni dönem projelerinin “hayal” olarak nitelendirilmesine de yanıt veren Üstel, geçmişte hayal olarak görülen ve karşı çıkılan projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.



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UBP’de aday adaylarının sıra numaraları belirlendi

24 Ekim’de liste kesinleşecek

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP), 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde yarışacak aday adaylarının sıra numaraları belirlendi.

UBP, partiyi temsil edecek milletvekili adaylarının 24 Ekim’de yapılacak buluşmada belirleneceğini duyurdu.

Tam liste şöyle

Lefkoşa

1. Ahmet Savaşan

2. Murat Pirgot

3. Okan Donangil

4. İsmail Yılmaç

5. Veli Esendağlı

6. Özlem Bendaşan

7. Mehmet Öztürk

8. Hasan Taçoy

9. Serap Topal

10. Şerife Ünverdi

11. Alişan Şan

12. Mehmet Aktan

13. Sadık Gardiyanoğlu

14. Zorlu Töre

15. Alev Uzun

16. Berhan Ongan

17. Batu Beyit

18. Faiz Sucuoğlu

19. Betül Peyravi

20. Havva Dağsever

21. Hüseyin Ballı

22. Olgun Amcaoğlu

Girne

1. Sinem Arıca

2. Hüseyin Kayım

3. Adnan Ademoğlu

4. Hüsrev Tancer

5. Maşallah Cihangir

6. Özdemir Berova

7. Halit Soytürk

8. Adnan Altan

9. Murat Karalar

10. Kutlu Evren

11. Kaan Resa Saçar

12. Redif Nurel

13. Mahmut Toray Hüdaverdi

14. Vesile Erdoğan

15. Alev Ecevit

16. Hasan Küçük

17. Sami Otçuoğlu

18. Mehmet Hulusioğlu

Gazimağusa

1. Resmiye Canaltay

2. Oğuzhan Hasipoğlu

3. Hakan Dinçyürek

4. Ayşe Demir

5. Sunat Atun

6. Lütfi Oflaz

7. Durali Güçlüsoy

8. Dursun Oğuz

9. Sultan Vural

10. Hüseyin Çavuş

11. Hanime Kadriye Kontosoğlu

12. Elif Abiç

İskele

1. Emine Uzun

2. Nazım Çavuşoğlu

3. Cenk Osman Şeren

4. Remziye Seven

5. Kemal Soybir

6. İsmail Demirci

7. Yasemi Öztürk

8. Emrah Yeşilırmak

9. Canan Mimar

10. Letife Öğdü

11. Ramazan Korkmaz

Güzelyurt

1. Menteş Gündüz

2. İbrahim Urcan

3. Ali Pilli

4. Ziya Öztürkler

Lefke

1. Aytaç Çaluda

2. Aykut Akus

3. Fırtına Karanfil

4. Adil Özgey

5. Ediz Tuncel

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026, 10:05