Ekonomi çöker

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, seçim kampanyaları sırasında bazı muhalefet milletvekillerinin erken emeklilik vaadinde bulunmasına tepki gösterdi. Üstel “Erken emeklilik imkan dahilinde olsaydı, hiç kuşkunuz olmasın, biz onu zaten hayata geçirmiş olurduk” dedi.
Emeklilik yaşının 55’e düşürülmesinin bugün mümkün olmadığını belirten Üstel, erken emekliliğin ekonomiyi çökerteceğini, iktisadi ve mali işbirliği protokollerinin temelini dinamitleyerek ülkeye kaynak girişini tamamen ortadan kaldıracağını ifade etti.
Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, CTP’nin UBP’nin hayata geçirdiği projeleri küçük göstermeye ve yeni dönem için açıkladıkları somut projeleri “hayal” olarak nitelendirmeye çalıştığını ifade etti.
Üstel, “Erken emeklilik imkân dahilinde olsaydı, hiç kuşkunuz olmasın, biz onu zaten hayata geçirmiş olurduk” dedi.
Üstel, erken emekliliğin ekonomiyi çökerteceğini, iktisadi ve mali işbirliği protokollerinin temelini dinamitleyeceğini ve ülkeye kaynak girişini tamamen ortadan kaldıracağını ifade etti.
Maliyenin durumundan şikâyet eden bir partinin erken emeklilik vaadinde bulunmasını kendi içinde bir çelişki olarak değerlendiren Üstel, söz konusu vaadin iktidara gelme umudu olmayan bir partinin yaklaşımı olduğunu kaydetti.
“Hayaller gerçek olacak”
Son beş yılda verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini belirten Üstel, tutulamayacak ve gerçekleşmesi mümkün olmayan hiçbir vaat ortaya koymadıklarını söyledi.
Üstel, “Neyi, nasıl ve ne zaman yapacağımızı gayet net biliyoruz. Biz bir vaatte bulunuyorsak bilin ki o vaat yüzde 100 gerçekleşir” ifadelerini kullandı.
UBP’nin yeni dönem projelerinin “hayal” olarak nitelendirilmesine de yanıt veren Üstel, geçmişte hayal olarak görülen ve karşı çıkılan projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.
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UBP’de aday adaylarının sıra numaraları belirlendi
24 Ekim’de liste kesinleşecek
Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP), 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde yarışacak aday adaylarının sıra numaraları belirlendi.
UBP, partiyi temsil edecek milletvekili adaylarının 24 Ekim’de yapılacak buluşmada belirleneceğini duyurdu.
Tam liste şöyle
Lefkoşa
1. Ahmet Savaşan
2. Murat Pirgot
3. Okan Donangil
4. İsmail Yılmaç
5. Veli Esendağlı
6. Özlem Bendaşan
7. Mehmet Öztürk
8. Hasan Taçoy
9. Serap Topal
10. Şerife Ünverdi
11. Alişan Şan
12. Mehmet Aktan
13. Sadık Gardiyanoğlu
14. Zorlu Töre
15. Alev Uzun
16. Berhan Ongan
17. Batu Beyit
18. Faiz Sucuoğlu
19. Betül Peyravi
20. Havva Dağsever
21. Hüseyin Ballı
22. Olgun Amcaoğlu
Girne
1. Sinem Arıca
2. Hüseyin Kayım
3. Adnan Ademoğlu
4. Hüsrev Tancer
5. Maşallah Cihangir
6. Özdemir Berova
7. Halit Soytürk
8. Adnan Altan
9. Murat Karalar
10. Kutlu Evren
11. Kaan Resa Saçar
12. Redif Nurel
13. Mahmut Toray Hüdaverdi
14. Vesile Erdoğan
15. Alev Ecevit
16. Hasan Küçük
17. Sami Otçuoğlu
18. Mehmet Hulusioğlu
Gazimağusa
1. Resmiye Canaltay
2. Oğuzhan Hasipoğlu
3. Hakan Dinçyürek
4. Ayşe Demir
5. Sunat Atun
6. Lütfi Oflaz
7. Durali Güçlüsoy
8. Dursun Oğuz
9. Sultan Vural
10. Hüseyin Çavuş
11. Hanime Kadriye Kontosoğlu
12. Elif Abiç
İskele
1. Emine Uzun
2. Nazım Çavuşoğlu
3. Cenk Osman Şeren
4. Remziye Seven
5. Kemal Soybir
6. İsmail Demirci
7. Yasemi Öztürk
8. Emrah Yeşilırmak
9. Canan Mimar
10. Letife Öğdü
11. Ramazan Korkmaz
Güzelyurt
1. Menteş Gündüz
2. İbrahim Urcan
3. Ali Pilli
4. Ziya Öztürkler
Lefke
1. Aytaç Çaluda
2. Aykut Akus
3. Fırtına Karanfil
4. Adil Özgey
5. Ediz TuncelGüncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026, 10:05
Emeklik yaşı hükümetin işi olmamalı. Neticede bu bir hesap işi Emeklilik bağımsız uzman denetçiler tarafından denetlenecek ve not verilecek bir yapıya dönüştürülmeli