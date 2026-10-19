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Artık hedefimiz daha büyük

DP lideri Ataoğlu “bugüne kadar hep kilit parti olduk” dedi ve ekledi

Artık hedefimiz daha büyük

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Girne’de düzenlenen Kadın ve Gençlik Buluşması’nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar siyasette hep kilit parti olduklarını belirterek, artık daha büyük hedeflere odaklandıklarını söyledi.
Girne Pia Bella Otel’de gerçekleştirilen buluşmada partililerle bir araya gelen Ataoğlu, salondaki coşku, heyecan ve kararlılığın Demokrat Parti’nin büyüyen ve güçlenen bir aile olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Partinin en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Ataoğlu, özellikle kadınların azmi, gençlerin enerjisi ve teşkilatların özverili çalışmalarının geleceğe yönelik güvenlerini artırdığını kaydetti.

“Kırgınlıklara ve ayrışmalara yer yok”
Ataoğlu, partinin siyaset anlayışında kırgınlıklara, küskünlüklere ve ayrışmalara yer olmadığını söyledi.
“Adımız gibi demokratız” diyen Ataoğlu, aynı hedefe inanan ve birbirine gönülden bağlı büyük bir aile olduklarını vurguladı.
Ataoğlu, birlikte ortaya koyacakları emek ve mücadeleyle 6 Aralık’ta Demokrat Parti adına önemli bir başarıya imza atacaklarına inandığını dile getirdi.
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 3 dakika Önce

Bu iddianın komedisi bile kaale alınamaz. Artık baraj altısınız.

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