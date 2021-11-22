127 sürücüye işlem yapıldı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta önceki gece 22.00 ile dün 02.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Üç ilçede 5 saat süreyle gerçekleştirilen denetimlerde 900 araç kontrol edilirken, trafik suçu işlediği tespit edilen 127 sürücü hakkında işlem yapıldı. Evrakları eksik olan ve kayıttan düşen 8 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile gece kulüpleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 350 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 46 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir araç sürücüsü tutuklandı, bir araç trafikten men edildi.



Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde de, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 175 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 39 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, beş araç trafikten men edildi.Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan mekanlar, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 375 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir araç sürücüsü tutuklandı, iki araç ise trafikten men edildi.