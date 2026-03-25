Prim desteği sağladık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, hükümetin destek paketlerine işaret ederek, “İki haftadır açıklanan paketler içerisinde turizmin T’si yok” dedi.

Krizin gölgesinde turizm

Özdenefe, Genel Kurul’da “Krizin Gölgesinde Turizm” konulu güncel konuşmasında, ülkedeki lokomotif sektörlerin yükseköğretim, inşaat ve turizm olduğunu ifade ederek, yükseköğretim ve inşaat sektörüne plansızlık, programsızlık nedeniyle tahribat verildiğini söyledi.

Turizmin de bu şekilde görmezden gelinmesine izin verilme lüksü olmadığını kaydeden Özdenefe, ekonomide daralma sinyallerine dikkat çekerek, sektörün desteklenmemesi durumunda ülke ve maliyenin de etkileneceğini belirtti.

“İki haftadır açıklanan paketler içerisinde turizmin T’si yok” diyen Özdenefe, kayda değer bir icraat ortaya konmadığını dile getirdi. Özdenefe, bütçede turizme ayrılan rakamın da bütçenin yüzde 1.5’ini aşmadığını kaydetti.

İngiltere’den gelen turist sayısı sıfırlandı

İstihdam ve iş gücü piyasasındaki rakamlara değinen Özdenefe, turizmin istihdama katkı oranının yüzde 15 olduğunu söyledi. Özdenefe, turizmin, gayri safi yurt içi hasılaya katkısının da yüzde 15-20 bandında olduğunu ifade etti.

Bayramda küçük otellerde doluluk oranının yüzde 5, beş yıldızlı büyük otellerde ise yüzde 20 bandında olduğunu dile getiren Özdenefe, öte yandan İngiltere’den gelen turist sayısının sıfırlandığını söyledi.

Hükümetin bu verilere rağmen önlem almadığı eleştirisinde bulunan Fazilet Özdenefe, “Hem suçlu hem güçlü” psikolojisinde olunduğunu savundu. “Dünya savaşta, elimizden bir şey gelmez” kolaycılığının “kabul edilemez” olduğunu belirten Özdenefe, hükümetin, ülkenin önünü açma erdemini göstermediğini söyledi.

Acilen önlem alınmalı

Otellerin daralmaya gidebileceği uyarısında bulunan Özdenefe, elektrik maliyetlerinin aşağıya çekilmesi için planlama yapılması gerektiğini kaydetti.

“Devlet bir plan, model ortaya koymalı” diyen Özdenefe, kriz döneminin sadece turizmi değil birçok sektörü etkilediğine dikkat çekti.

“Bu yönde atılan bir adım yok, buna dikkat çekmek adına konuşma yaptım” diyen Özdenefe, hükümete, “acilen iş yapılması” çağrısında bulundu.

Tanıtım ve pazarlama önemli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, turizm konusunda hükümetin yaptığı katkılara değinerek, çalışma hayatıyla ilgili konularda bilgi verdi. Savaş ortamında en çok turizm sektörünün etkilediğini ifade eden Hasipoğlu, tanıtım ve pazarlamanın önemine dikkat çekti.

Hasipoğlu, hükümetin her ay 260 milyon TL olacak şekilde prim desteğini başlattığını, 75 bin kişinin bundan yararlanacağını belirtti.

Turizm sektöründe daha fazla Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve üçüncü ülke vatandaşlarının çalıştığına işaret eden Hasipoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve üçüncü uyruklulara bu prim desteklerini 260 milyonluk paket içerisinde devam ettirdik” dedi.

Otellerde 6 bin 692 TC vatandaşı, 3 bin 601 üçüncü ülke vatandaşı ve yaklaşık 2 bin KKTC vatandaşı çalıştığını kaydeden Hasipoğlu, KKTC vatandaşlarının bin 221’inin erkek, 900’ünün kadın olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, toplamda turizm sektöründe çalışan 12 bin 314 kişiye prim desteği verildiğini, bunun da karşılığının 25 milyon 572 bin TL olduğunu belirtti.

KKTC vatandaşı olmayan üçüncü uyruklu bir kişiye, otel sahibi konaklamasını sağlıyorsa ve sabah, öğle, akşam yemeğini veriyorsa maaşından toplam yüzde 40 indirim yapabileceğine ilişkin yasa tasarısının Komitede olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bunun inşaat sektörü gibi turizmcilerin de talebi olduğunu söyledi. Bu imkânın işverenlere sağlanması görüşünü dile getiren Hasipoğlu, bu konuda ortak bir irade ile hareket edilmesi gerektiğini belirtti.