Yüksek kalite eşsiz hizmet

Girne’nin önde gelen konaklama merkezlerinden Merit Park Hotel & Spa, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının değerlendirmeleriyle belirlenen Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2025 ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen bu prestijli ödülle birlikte tesis, dünya genelinde en iyi performans gösteren işletmeler arasında yer alarak ilk yüzde 10’luk dilime girmeyi başardı.

Söz konusu ödül, Tripadvisor platformu üzerinden son 12 ay içerisinde yapılan gerçek misafir yorumları ve puanlamalar dikkate alınarak veriliyor. Bu kapsamda Merit Park Hotel & Spa, misafir memnuniyetine verdiği önem, sunduğu yüksek hizmet kalitesi ve konuk deneyimini merkeze alan yaklaşımıyla öne çıktı. Tesisin, Kuzey Kıbrıs’taki beş yıldızlı oteller arasında ilk sırada yer alması, elde edilen başarının dikkat çeken unsurları arasında gösterildi.

Küresel bir değerlendirme

Dünyanın en büyük seyahat platformlarından biri olarak kabul edilen Tripadvisor, her ay milyonlarca kullanıcının seyahat deneyimlerini paylaştığı küresel bir değerlendirme ağı olma özelliği taşıyor. Travelers’ Choice Awards ödülleri ise bu geniş kullanıcı kitlesinin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda, en yüksek puanları alan ve misafirlerinden sürekli olarak olumlu geri bildirimler elde eden işletmelere veriliyor.

Merit Park Hotel & Spa, sunduğu konaklama hizmetlerinin yanı sıra spa, gastronomi ve eğlence alanlarındaki olanaklarıyla da dikkat çekerken, elde ettiği bu uluslararası başarıyla turizm sektöründeki güçlü konumunu pekiştirmeyi sürdürüyor. Tesisin, misafirlerine sunduğu ayrıcalıklı deneyimi her geçen gün daha ileriye taşımayı hedeflediği belirtildi.

Ekip çalışmasının bir sonucu

Merit Park Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, başarının ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti. Metin, otelin tüm çalışanlarının özverili katkıları sayesinde bu noktaya ulaşıldığını ifade ederek, söz konusu ödülün misafirlerin duyduğu güvenin, sürdürülebilir kalite anlayışının ve memnuniyetin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

