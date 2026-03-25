Açık artırmaya çıkarılacak

Limanlar Dairesi Deniz Enkazı Mukayyitliği, KKTC karasularında terk edilmiş durumda bulunan “Orion 7” ve “Forst” isimli iki sabit tabanlı şişme botun satışa çıkarılacağını duyurdu.

Daireden yapılan duyuruda, botların yarın saat 11.00’de Yedidalga Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda yapılacak açık artırma yoluyla satılacağı açıklandı.

Satışa çıkarılacak teknelerden “Orion 7” isimli gri-siyah renkli sabit tabanlı şişme botun 7 metre uzunluk, 3 metre genişlik, 0.50 metre derinlikte ve 300 HP gücünde Mercury Verado dıştan takma motorlu olduğu belirtildi. Bot için taban fiyatın 500 bin TL olduğu kaydedildi.

“Forst” isimli gri-siyah renkli sabit tabanlı şişme botun ise, 7 metre uzunluk, 2.75 metre genişlik, 0.50 metre derinlikte ve 250 HP gücünde Honda dıştan takma motorlu olduğu, taban fiyatının da 250 bin TL olarak belirlendiği bildirildi.

Açık artırma süresinin yarım saat olacağı, sürenin sonunda en yüksek fiyat teklifi verene satış yapılacağı kaydedilen duyuruda, açık artırmaya katılacak kişilerin muhammen bedelin yüzde 10’u oranında teminat göstermesi gerektiği belirtildi. Duyuruda, teminatın KKTC’de faaliyet gösteren bankadan teminat mektubu, banka çeki veya nakit olarak sunulabileceği, teminat göstermeyenlerin ihaleye alınmayacağı ifade edildi.

Satış sonrası ödemenin peşin, nakit veya banka çekiyle yapılacağı, şahıs çeklerinin kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruda, ödemeyi yapmayanların teminatına el konulacağı ve satışın iptal edileceği de vurgulandı.

Duyuruda ayrıca, verilen tekliflerin tatminkar bulunmaması halinde Limanlar Dairesi Müdürü’nün satışı erteleyebileceğine, satın alan kişi veya firmanın da satış tarihinden itibaren oluşacak liman masrafları ile diğer ücretlerden sorumlu olacağına dikkat çekildi.

Satışa çıkarılan botlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Daire Müdürlüğüne başvurabileceği belirtildi.