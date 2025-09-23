‘Sözümüz bir, özümüz bir’

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Girne Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, sadece seçim dönemi değil her zaman sokakta ve halkla iç içe olduğunu belirterek, “Sözümüz bir ve özümüz bir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle iki devletli çözüm siyaseti yürütüldüğüne BM, Rum tarafı ve garantör ülkelerin de yer aldığı gayrı resmi toplantılar yapıldığına işaret eden Tatar, ortak zeminin olmadığı, federasyon görüşmeleri yerine iki devletli çözüm konusunda atılan adımların BM kayıtlarına geçtiğini vurguladı.

Türk Devletler Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak katıldığını ve konuşma yaptığını anlatan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul Toplantılarında federasyon defterinin kapandığı, iki devletli çözümün desteklendiği, ambargoların kaldırılması ve ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptığını kaydetti.

‘KKTC’nin zemini güçlenerek yükseldi’

KKTC’nin zemininin güçlenerek yükseldiğini dile getiren Tatar, alt yapı, üst yapı, yükseköğrenim, turizm, sağlık, ulaşım ve iletişim alanında yatırımların sürdüğünü vurguladı.

Yatırımların devamı için istikrarın önemine işaret eden Tatar, “Bu seçim devletin devamlılığı seçimidir. Federasyon temelinde çözüme varılması durumunda Avrupa Birliği içinde yer almayan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askeri varlığı sona erecek. Türkiye ile aramızdaki bağları koparacaklar. Federasyon ile bize uygun gördükleri ortaklık değil azınlıktır” dedi.

Partisi federasyon istiyor

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın son günlerde federasyonu telaffuz etmekten kaçındığını söyleyen Tatar, Erhürman'ın başkanı olduğu partinin ise federasyon istediğini bu nedenle federasyondan vazgeçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’a yabancı ülkelerin askeri üsler kurduğunu, bu şekilde güvenlik sorunu yaratılarak adanın hedef haline getirildiğini dile getiren Tatar, Türk askerinin varlığın yıllarca denge unsuru olduğunu, barış, huzur ve güvenin teminatı olduğunu kaydetti.

Rakiplerim boş vaat veriyor

Seçmenden oy almak için rakipler tarafından yalan söylendiğini belirten Tatar, “Türkiye kökenli vatandaşlara Avrupa Birliği vatandaşlığı verilecek diye vaat veriyorlar. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ne Mehmet Ali Talat ne de Mustafa Akıncı bunu başarabildi. İnsanların duyguları ile oynayıp oy almak istiyorlar” diye konuştu.

Temasları sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniden Doğuş Partisi’nin Değirmenlik Bölgesi Kitle Toplantısı ile Ulusal Birlik Partisi’nin Akdoğan’da düzenlediği etkinliklere katıldı.

Tatar, temaslarına ilişkin sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine olan inancını vurguladı. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınları için inandığımız yolda, yılmadan, yorulmadan yürüyoruz” diyen Tatar, halka duyduğu güveni dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Evladı olmaktan şeref duyduğum bu halka her zaman inanıyor ve güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Tatar, misafirperverliklerinden dolayı halka teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.