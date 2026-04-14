14 gün direnebildi

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Fas uyruklu 18 yaşındaki Mariam Yahounisse (K) 14 gün süren tedavinin ardından dün akşam hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre; genç kızın 30 Mart’tan beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğu belirtildi.

Polis, kazanın 30 Mart 2026 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında meydana geldiğini bildirdi. Abderrahmene Mohamme Charef’in (E-21) yönetimindeki GK 844 plakalı salon araçla Alsancak istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarpıp takla attığını açıkladı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mariam Yahounisse ’nin ağır şekilde yaralandığı ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi. Yetkililer, yaralının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

