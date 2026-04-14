Kural ihlali  kaza getirdi

Lefkoşa’da otobüs terminaline dikkatsiz giriş yaparak, motosiklet sürücüsüne çarpan dolmuş şoförü S.K. (E-29) mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; kazanın 12 Nisan 2026 tarihinde saat 15.15 raddelerinde, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. TKD 774 plakalı otobüsü soldan ikinci şerit içerisinde batı istikametine doğru kullanan zanlının, terminale geldiğinde, karşı yönden gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden ve yol ortasında bulunan kesintisiz çift beyaz çizgiye riayet etmeyerek dikkatsiz bir şekilde terminale giriş yapmak üzere sağa dönüşe geçtiğini mahkemeye aktardı.

Polis, bu esnada karşı yönden cadde boyunca soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Ahmad Ammar Ali’nin yönetimindeki AA 998 B plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmanın meydana geldiğini belirtti.

Polis, kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındığını ifade etti.

Polis, yürütülen soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek mahkemeden uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

