15 zanlı tutuklu yargılanacak

Suna ERDEN

Yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışırken farklı tarihlerde Alayköy’de yakalanan Bangladeş uyruklu Kamrul Hasan, Adam Amınu, Patience Chance Nranra, Sobuj Kha, Delowar Hossain, Mohammad Sohel Prodan, Md Al Amin Daly, Rıfat Molla, Mohammed Faysal, Muhhamad Mudassar, Nijerya uyruklu Malachy Okonkwo Agbo, Aloye Edwin Ugbodaga, Ifeanyi Frankline Chıemeka, Femi Oladımeji Bolarınwa ve Peter Okwuada hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıları yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Çoğu kaçak

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar Delowar Hossain, Mohammad Sohel Prodan, Md Al Amin Daly, Rıfat Molla, Mohammed Faysal, Pakistanlı Muhhamad Mudassar ve Peter Okwuada’nın 31 Mart 2021 tarihinde saat 21.20 sıralarında birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederken Alayköy’de yakalandıklarını söyledi.

Polis, sınırda görevli askerler tarafından yakalanan 7 zanlının Alayköy Karakolu’na teslim edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların ifadesinde bir şahıs tarafından para karşılığında yakalandıkları bölgeye getirildiklerini, amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu itiraf ettiklerini açıkladı.



Polis, zanlı Delowar Hossain’in çalışma izniyle, zanlılardan birinin ise öğrenci izniyle ülkeye geldiğini, diğer 5 zanlının ise KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarını söyledi.

Askerler yakaladı

Soruşturmayı yürüten polis, Kamrul Hasan, Adam Amınu, Patience Chance Nranra, Sobuj Kha, Malachy Okonkwo Agbo, Aloye Edwin Ugbodaga, Ifeanyi Frankline Chıemeka, Femi Oladımeji Bolarınwa’nın ise 6 Nisan 2021 tarihinde saat 21.20 sıralarında birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederken Alayköy’de yakalandıklarını söyledi.

Polis, sınırda görevli askerler tarafından yakalanan 8 zanlının Alayköy Karakolu’na teslim edildiğini belirtti.

Polis memuru, 8 zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün tutukluluk emri alındığını, diğer 7 kişinin ise 9 gündür gözaltında olduklarını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, 15 zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.