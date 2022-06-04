150 dönümlük buğday kül oldu

Ömer KADİROĞLU

Yılmazköy - Kılıçaslan köyleri arasındaki ekili arazide dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede 140 dönümlük alana yayıldı. Yangın sonucu anız ve biçilmemiş buğday küle döndü.

Polis açıklamasına göre, saat 16.30'da başlayan yangın, itfaiye, Orman Dairesi ve sivil savunma ekipleriyle bölge halkının müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 150 dönümlük alan içerisinde bulunan anız ve biçilmemiş buğday küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma yapıldığı belirtildi.