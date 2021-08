150 Türk öğrenci güneyde aşılandı

Yurt dışında eğitim gören 150 kadar Kıbrıslı Türk öğrencinin sertifika alabilmek için güneyde aşılandığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıslı Türk Öğrenci Kurbanlarıyla Tatar’ın Siyasi Oyunu” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC’nin tanınması çabası içerisinde Kıbrıslı Türkler ve özellikle Kıbrıslı Türk öğrenciler aleyhine siyasi oyun oynadığını iddia etti.

KKTC’de aşılanan kişilerin Avrupa’ya seyahatlerde gerekli olan AB Dijital Covid Sertifikası-Greenpass’a sahip olabilmesi için, listelerinin güneye verilmediğini belirten gazete, Rum Yönetimi’nin, iki toplumlu sağlık komitesi aracılığıyla yaklaşık üç hafta önce, kuzeye verilen aşılardan kimlerin yararlandığına dair listeyi Kıbrıs Türk tarafından talep ettiğini ancak halen buna bir yanıt gelmediğini savundu.

Kıbrıslı Türk öğrencileri bulunan belli sayıdaki İngiliz üniversitesine yönelik yapılan girişimlerin, Kıbrıs Türk tarafının niyetlerini ortaya koyduğunu yazan gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türk Ajansı Kıbrıs’a verdiği demeçte “aşı konusunun insani bir konu olması nedeniyle diyalog ve mantık çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Dijital platform

Rum hükümetinin, bu konudaki engellerin aşılmasına katkı koyma çerçevesinde AB’nin onay verdiği aşılarla aşılanan Kıbrıslı Türklerin kayıt olmasına yönelik alternatif yöntemleri incelediğini yazan gazete, hükümet kaynaklarına dayanarak, aşı sertifikası almaları için Kıbrıslı Türklerin aşı bilgilerini girebilecekleri ya “e-posta” ya da dijital platformun kurulması üzerinde durulduğunu belirtti.

Gazete, hükümet unsurları arasındaki görüşmelerin odak noktası olan bu konuyla alakalı nihai kararların, önümüzdeki 24 saat içerisinde açıklanmasının da beklendiğini yazdı.

Alithia gazetesi Rum Yönetimi’nin girişimin ardından, yurt dışında öğrenim gören 150 kadar Kıbrıslı Türk’ün dün Lefkoşa’nın güneyindeki Fuar Alanı’nda aşılandığını yazdı.

Kıbrıslı Türklerin aşılanması amacının, verilerin; veri listesine doğrudan eklenmesi, öğrenimlerine devam etmek ve seyahat etmek için gerekli sertifikanın alınması olduğunu yazan gazete, aynı kaynaklara dayanarak Rum Yönetimi’nin bu gereksinime sahip başka Kıbrıslı Türk öğrencilere de yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Fuar alanına gittiler

Politis gazetesi ise Kıbrıslı Türklere hizmet etmek için Fuar Alanı’nda oluşturulan alandaki, randevusuz (walk in) olan özel aşı merkezinde dün 09.00-11.00 saatleri arasında, 170 Kıbrıslı Türk öğrencinin birinci ve ikinci doz arasında kısa zaman bulunan “Pfizer” aşısı olduklarını yazdı.

Gazete Kıbrıslı Türk öğrencilerin, her hafta sonu randevu almaksızın (walk in) aşı merkezlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, Perşembe günü aşı olmasına karar verildiğini belirtti.