Ülke genelinde uygulanan pandemi kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağına yönelik denetimler sürüyor. Polis ekipleri, belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından yürütülen denetimlerde 7 kişi tespit edildi.
Tespit edilen 7 kişinin sokağa çıkma yasağını deldiği belirtildi. Polisten yapılan açıklamada önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.
Bu arada Bakanlar Kurulu kararıyla, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde aylardır 00.00’dan sabah saat 05.00’e kadar devam eden geceleri sokağa çıkma yasağını 17 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.
Polis işlem yaptı
Pandemi yasaklarına yönelik denetimler sürerken, 7 kişi daha tespit edildi
Ülke genelinde uygulanan pandemi kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağına yönelik denetimler sürüyor. Polis ekipleri, belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından yürütülen denetimlerde 7 kişi tespit edildi.
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