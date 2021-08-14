Polis işlem yaptı

Ülke genelinde uygulanan pandemi kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağına yönelik denetimler sürüyor. Polis ekipleri, belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından yürütülen denetimlerde 7 kişi tespit edildi.

Tespit edilen 7 kişinin sokağa çıkma yasağını deldiği belirtildi. Polisten yapılan açıklamada önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.

Bu arada Bakanlar Kurulu kararıyla, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde aylardır 00.00’dan sabah saat 05.00’e kadar devam eden geceleri sokağa çıkma yasağını 17 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.