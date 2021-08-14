20 gün içinde yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda yeğenine uyuşturucu satmak istedikleri gerekçesiyle 4 kişiye saldıran;

birinin kafasına satırla vuran, havaya ateş açıp, etrafı dağıtan Osman Kapısız dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının S.K., A.Y., A.G. ve D.K isimli dört erkek şahsa saldırdığı; “Bu alemin kralı benim” diyerek havaya ateş açtığı açıklandı. Zanlının A.G., S.K. ile D.K.’nin aracına hasar verdiği A.Y.’nin ise kafasına satıla vurduğu belirtildi.

Zanlının benzer sabıkları olduğu da açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Öztürk, zanlının, 9 Ağustos 2021 tarihinde saat 23. 30 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren benzin istasyonunda, husumetli olduğu S.K. isimli şahsın aracının camlarına satırla vurarak kırdığını söyledi. Polis, zanlının ayrıca S.K.’ye hakaret ettiğini “Bu alemin kralı benim” dediğini açıkladı.

Polis, zanlının, 10 Ağustos 2021 tarihinde de saat 02.00 sıralarında S.K.’nin evine giderek kapısına taş attığını ve camını kırdığını belirtti.

Polis, zanlının yarım saat sonra da A.Y. isimli şahsın kafasına satırla defalarca vurduğunu, sonrasında ise satırı boğazına dayadığını aktardı.

Tabanca ile iki el ateş etti

Polis, zanlının 10 Ağustos gündüz saatlerinde aracının camlarını kırdığı S.K . ve kavgalı olduğu D.K. ile karşılaştığını, tasarrufundaki tabanca ile 2 el ateş ettiğini açıkladı. Polis, zanlının açtığı ateş sonucu

D. K.’nin aracının camlarının kırıldığını söyledi. Polis, zanlının, aynı gün içerisinde, G.A .isimli müştekinin de aracının far, ayna ve tamponunu elindeki satırla kırdığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığın bildirdi ve benzeri meseleleri olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 20 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.