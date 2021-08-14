110 kişi taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 188, Güney Kıbrıs'ta ise 419 vaka belirlendi, bir kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı dün yapılan 15 bin 649 testte, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandığını, 110 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre vakalardan 4’ü yurt dışından hava yolu ile ülkemize geldi, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısıydı ve bu süre içinde gözetim altındaydı. 178 yerel vakanın 71’i Lefkoşa, 66’sı Girne, 36’sı Gazimağusa, 2’si Güzelyurt, 3’ü Lefke’de tespit edildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-14, Alayköy-2, Gönyeli-10, K.Kaymaklı-9, Akıncılar-4, Marmara-4,

Yenişehir-3, Kızılbaş-2, Hamitköy-3, Surlariçi-4, Haspolat-2, Kumsal-1, Çağlayan-2, Göçmenköy-2, Köşklüçiftlik-1, Ortaköy-5, Metehan-1, Yenikent-2.

Girne: Girne Merkez-27, Taşkent-1, Alsancak-10, Esentepe-3, Tepebaşı-2, Karaoğlanoğlu-3,

Ozanköy-1, Yukarı Girne-6, Çatalköy-2, Lapta-11.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-11, Tuzla-2, Maraş-3, Dörtyol-1, Güvercinlik-1,

Tirmen-1, Dumlupınar-2, Tatlısu-3, Beyarmudu-1, Çanakkale-1, Baykal-1, Karakol-1, Vadili-2,

Surlariçi-1, Sakarya-5.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-2.

Lefke: Lefke Merkez-1, Bağlıköy-1, Bostancı-1.

Genel tablo

Dünkü testlerle, yapılan toplam test sayısı 2 milyon 158 bin 646’ya, toplam vaka sayısı 13 bin 322’ye çıktı. Ülke genelinde dün 3 bin 782 aşı yapıldı.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı, 11 bin 431; tedavisi devam eden vaka sayısı bin 849; pandemi merkezindeki hasta sayısı 50; pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı bin 667; tetkikleri devam eden vaka sayısı 120 oldu. Şu anda yoğun bakımda 12 hasta yatıyor.

Güvende Kal uygulaması üzerinden son 24 saatte 495 bileklik takıldı; 321 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 798’e, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 35 bin 451’e yükseldi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 54 bin 173 testle 419 vaka belirlendi, bir kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, pandemide toplam vaka sayısı 108 bin 306'ya, toplam ölü sayısı ise 455'e yükseldi.

Dün hayatını kaybeden erkek hastanın 90 yaşında olduğu kaydedildi.

Hastanede tedavi gören hasta sayısının 259 , 92'sinin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.