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Merit Otelleri sponsorluğunda önemli panel

“Türkiye’nin Kıbrıs’ta yeni politikası ve Küresel Bölgesel Dengeler” paneli düzenlendi

Merit Otelleri sponsorluğunda önemli panel
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  EuroPolitika dergisinin düzenlediği “Türkiye’nin Kıbrıs’ta yeni politikası ve Küresel Bölgesel Dengeler” paneli Merit Otelleri’nin sponsorluğunda dün gerçekleşti.

   Panelde eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, UBP milletvekili Ekonomi eski Bakanı Hasan Taçoy, HP Genel Başkanı, Dışişleri eski Bakanı Kudret Özersay, Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay, Prof.Dr. Ahmet Sözen ve gazeteci Reşat Akar 15’er dakikalık konuşma yaptı.
   Konuşmacılar kendilerine verilen süre içerisinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, doğal gaz sondajları, Maraş açılımı ve Mal Tazmin Komisyonu gibi konuların kısa bir değerlendirmesini yaptı.
   Verilen aranın ardından salondaki dinleyicilerin soruları cevaplandırıldı.
   Merit Crystal Cove otelde düzenlenen paneldeki konuşmaların video kaydının sosyal medyada yayınlanacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021, 11:00
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