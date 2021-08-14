Saf bakırın izi sürülecek

Lefkoşa’da çalıştığı üniversiteden yeraltı kablosu çalan Ahmet Gül Yerli ile çalıntı malı satın alan Bayram Durmuşoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Ahmet Gül Yerli’nin sadece yeraltı kablosu çaldığı, konteynerin içerisinde bulunan saf bakır telin Durmuşoğlu’na ait olduğu belirtildi. Saf bakırın çalıntı olup olmadığının araştırılacağı açıklanırken, Yerli’nin teminata bağlanması, Durmuşoğlu’nun 5 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında devriye gezen ekipleri tarafından Küçük Kaymaklı bölgesinde boş arazi içerisinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis memuru, asayiş ekiplerinin zanlıların yanında bulunan konteynerin içerisini aradığını; çalıntı olduğu düşünülen 6 bin lira değerinde yeraltı kablosu, 110 kilo saf bakır tel, kablo kesmede kullanılan izbirillo makinesi ve yine kablo kesiminde kullanılan makas bulduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların olay yerinde gözaltına alınarak, Lefkoşa Adli Şube’ye götürüldüklerini ve ifadelerinin alındığını belirtti. Polis memuru, zanlı Ahmet Gül Yerli’nin kabloları çalıştığı üniversiten çaldığını ve Bayram Durmuşoğlu’na sattığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, Ahmet Gül Yerli’nin sadece yeraltı kablosu çaldığını, konteynerin içerisinde bulunan saf bakır telin Durmuşoğlu’na ait olduğunu ifade etti.

Durmuşoğlu 5 gün daha tutuklu

Polis, memuru Yerli hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep ederken, Durmuşoğlu’nun tutukluluk süresinin 5 gün daha uzatılmasını istedi. Polis, bu süre içerisinde Durmuşoğlu’na ait konteynerde bulunan saf bakırın çalıntı olup olmadığının araştırılacağını ifade etti.

Mahkeme, Durmuşoğlu’nun tutukluluk süresini 5 gün uzattı, zanlı Yerli’nin ise 5 bin lira nakit teminat ve bir kefilin 100 bin lira değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest kalmasına karar verdi.

