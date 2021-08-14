25 bin TL nakit ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Glapsides Plajı’nın park alanında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen film gibi bir operasyonla yakalanan Muammer Arı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polisi otosuna çarparak kaçan, bu esnada trafik kazası yapan zanlı davaları görüşülünceye kadar serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Kavaz, 5 Ağustos 2021 tarihinde, zanlı Muammer Arı’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının, Glapsides Plajının park alanı içerisinde, aracında tespit edildiğini belirtti.

Zanlının ekipleri fark edince kaçmaya kalkıştığını kaydeden Kavaz, aracı ile polis aracına çarparak hızla uzaklaşmaya çalıştığını, park yeri girişinin kapalı olması nedeniyle kaldırımı aşarak olay yerinden kaçtığını hatırlattı.

Polis, zanlının, Gazimağusa-İskele anayolu yönüne gittiği sırada çembere ters yönden giriş yaptığını ve kaldırım taşına çarparak takla attığını da mahkemeye anımsattı.

Polis, zanlının, araçtan çıkarak, koşarak kaçmaya çalıştığını ancak 35 metre ilerine kıskıvrak yakalandığını belirtti.

Soruşturma tamamlandı

Zanlının çorabında 3 gram, aracının içerisinde de toplamda 87 gram uyuşturucu madde bulunduğunu belirten polis, evinde ise uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 29 bin TL, 450 dolar, 55 euro ve 20 sterlin nakit para ele geçirildiğini anımsattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kişinin 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.