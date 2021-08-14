100 lirayı harcadı

Lefkoşa’da bir bankaya ait ATM’den bin 420 lira çeken Fehmi Yalçın, parayı bankamatikte unuttu. Yalçın’dan hemen sonra bankamatikte işlem yapan Hayrettin Atalay, unutulan parayı aldı. Ancak güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıyı 10 gün sonra yakaladı. Zanlının evinde yapılan aramada çalınan paranın bin 320 lirası bulundu.

“Bularak sirkat” suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Atalay’ın 2 Ağustos 2021 tarihinde saat 21.42 sıralarında Lefkoşa'da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatikte Fehmi Yalçın tarafından çekilen ve unutulan bin 420 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek 12 Ağustos 2021 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde parayı bankamatikte bulduğunu anlattığını söyledi. Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada bin 320 TL bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ülkeye 27 Haziran 2021 tarihinde 90 günlük turist vizesi ile geldiğini söyleyerek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına emir verdi.