Savaşa gider gibi

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Okan Bolatçıoğlu’na ait Range Rover araçta yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 15 adet canlı mermi ile bir adet tecavüzi alet olan demir cop bulundu. Okan Bolatçıoğlu, “kanunsuz patlayıcı madde, ateşli silah, taşıma, tasarrufu ve tecavüzü alet taşımak" suçlamalarıyla gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Bulunan silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceği belirtildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 12 Ağustos 2021 tarihinde Girne’de Okan Bolatcıoğlu’na ait park halindeki KS 400 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğundaki çanta içerisinde 9 mm çapında tabanca, şarjöre takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve 50 santim uzunluğunda demir cop bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Silah, mermi ve cop üzerinde parmak izi araştırması yapılacağını kaydeden polis, bayrıca balistik incelenmenin de yapılacağını söyledi.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında birçok suçlamayla soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.