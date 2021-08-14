Çalışkan izinsiz çalıştı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta diploması olmadığa halde diş doktorluğu yaptığı iddia edilen İbrahim Demirel Çalışkan dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Diş teknisyeni olan zanlının, takma diş taktığı bir şahsın şikayeti üzerine tutuklandığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; zanlı 2019 yılında Y.B. isimli bir şahsın dişlerini söküp, yerine takma diş taktı.

Ancak takma dişlerden dolayı sorun yaşayan şahıs, iki gün önce polise giderek şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine soruşturma başlatan polis, Tabipler Birliği ile temasa geçerek, zanlı hakkında bilgi aldı. Zanlının doktorluk diploması olmadığı, diş teknisyeni olduğu belirlendi.

Zanlının yetkisi olmadığı halde muayene, diş tedavisi, diş çekme ve takma diş takma gibi hekimlerin yaptığı işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ayrıca zanlının 10 Kasım 2019 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığı da tespit edildi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkında “Tabip olmadığı halde tabiplik yapmak” ve “KKTC’den ikamet izinsiz” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şikâyetçi sayısının artabileceği de ifade edilerek, ek süre istendi.

Mahkeme zanlının soruşturma kapsamında 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

