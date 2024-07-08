181’i sürat, 33’ü alkol

Trafik ekipleri önceki gece ülke genelinde denetim gerçekleştirdi. Trafik denetimlerinde 2 bin 489 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından dolayı 398 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir sürücü tutuklandı ve 57 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“181’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 33’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü motosiklette seyir halindeyken koruyucu başlık takmamak, biri trafik ışıklarına uymamak ve 105’i diğer trafik suçları.”

Alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan Gönyeli’de Atatürk Caddesi'nde, Cemal Özerin (E-32) 378 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FD 600 plakalı salon araç araçla dikkatsizliği sonucu yolun solundaki araç park yerinde bulunan YM 030 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptıktan sonra, yolun sol şeridi içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

FD 600 plakalı araç sürücüsü Cemal Özerin, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024, 02:48