186 milyon lira harcandı

Devlet Laboratuvarı’nın 10 yıl önce meydana gelen yangında kullanılmaz hale gelmesi sonrasında yürütülen çalışmalar nihayet sonuca ulaştı. KKTC ve Türkiye’nin 186 milyon liralık ortak katkısıyla tamamlanan 2 bin 212 metrekarelik alana sahip yeni laboratuvarın açılışı dün yapıldı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, devlet laboratuvarının sadece sağlık açısından değil, ekonomik açıdan da önemine dikkat çekti.

Başbakan Ünal Üstel, açılış töreninde yaptığı konuşmada söz verdikleri bir yatırımı daha gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Üstel “Laf değil icraat üretiyoruz” dedi. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de “Burada özellikle altını çizmek istediğim, KKTC'nin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin katkılarını bir potada eritip vatandaşlarımızın çağdaş sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, Devlet Laboratuvarı’nın yeni hizmet binasının dünya standartlarında olduğunu ve çağdaş cihazlarla donatıldığını belirtti.

Laboratuvar toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek

Devlet Laboratuvarı’nın yeni hizmet binası, dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Başbakan Ünal Üstel, açılışta yaptığı konuşmada göreve geldikleri gün halka verdikleri ilk sözün siyasi istikrarı sağlamak ve yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu belirtti.

Sağlık alanında yıllardır bekleyen yasaların güncellenerek Cumhuriyet Meclisi’nden geçirildiğini kaydeden Üstel, Türkiye ile imzalanan protokoller çerçevesinde sağlık alanındaki yatırımları ilk sıraya koymaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Sağlıkta yeni bir dönem başlatacakları ve nerede ihtiyaç varsa o projelere öncelik verecekleri yönünde halka söz verdiklerini dile getiren Üstel, açılışını yaptıkları Devlet Laboratuvarı’nın dünya standartlarında olduğunu ve çağdaş cihazlarla donatıldığını söyledi.

Devlet Laboratuvarı’nın 2016’da yandığını ve aradan 10 yıl geçtiğini anımsatan Üstel, “Biz buraya söz söylemeye gelmedik, icraat yapmaya geldik. Söz uçar, eser kalır. Bugün o eserlerden bir tanesi de burada… Hep birlikte bunun açılışına şahitlik ediyoruz.” dedi.

Üstel, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin tamamlanmasının ardından ilçe hastanelerinin yükünü hafifletecek bir konuma geleceğini dile getirdi.

Üstel, yeni Devlet Laboratuvarı’nın hayata geçmesine katkı koyanlara emeği geçenlere teşekkür etti.

Başçeri: Güvenilir ve çağdaş

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, yeni Devlet Laboratuvarı binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Devlet Laboratuvarı’nın 2012’de Türk Akreditasyon Kurumunun akredite ettiği bir laboratuvar olduğunu belirten Başçeri, laboratuvarın yangında sonra akreditasyonunun düştüğünü dile getirdi. Başçeri, “KKTC’nin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu katkıları bir potada eritip, aynı ortak hedefe yani vatandaşlarımızın daha kaliteli, güvenilir ve çağdaş sağlık hizmetlerine ulaşmasına hizmet etmesini amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Başçeri, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Dinçyürek: Günümüz teknolojisine uygun

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, KKTC'nin kuruluşundan bugüne, bu hükümetin kuruluşuna kadar geçen sürede sağlıkta yapılan yatırımların toplamından daha fazlasını hayata geçirdiklerini belirterek, “Bunun için çok mutluyuz ve gururluyuz.” dedi.

Devlet Laboratuvarı’nın 10 yıl önce yandığını anımsatan Dinçyürek, Türkiye'nin mali destekleriyle ilk olarak enkazında kalan birçok kimyasalın kaldırılması için çalıştıklarını ve ciddi paralar harcandığını kaydetti.

Dinçyürek, “Devlet laboratuvarı akreditasyonu aldıktan sonra uluslararası kabul edilebilen standartlarda çok daha geniş bir analiz profili ile hizmet verecektir.” diye konuştu.

Dinçyürek, laboratuvarın toplam maliyetinin 186 milyon TL olduğunu da kaydetti.