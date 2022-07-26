19 gün direndi

Dikmen-Lefkoşa anayolunda, 6 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Emete Yorgancıoğlu (K-38) hayatını kaybetti.
Yorgancıoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Yorgancıoğlu evli ve bir çocuk annesiydi.
Kaza nasıl olmuştu
Kaza 6 Temmuz saat 17.30 sıralarında, Dikmen - Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelmişti. Emete Yorgancıoğlu, yönetimindeki EF 105 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada viraja gelince direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun ortasına savrulmuştu.
Bu esnada EF 105 plakalı salon araç, karşı istikametten gelen 35 yaşındaki Hayrullah Tabaş yönetimindeki SZ 394 plakalı Van araçla çarpışmıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Yorgancıoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadın dün sabah yaşamını yitirdi.