Romanlara konu olur

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Topçuköy’de geçtiğimiz Pazar sabahı meydana gelen olay, korku romanlarına konu olacak nitelikte.

Koran Soğancı isimli adam, boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştıktan sonra önce bıçakla dudağını kesti. Ardından boğazını sıkarak dayak atmaya başladı.

Olaydan 3 saat sonra da pire ilacı içerek kendi hayatını sonlandırmak isteyen Soğancı, böylece adada benzeri görülmemiş bir olay yarattı. Soğancı, komşuların devreye girmesinden sonra ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede 3 gün süreyle tedavi gören Soğancı dün polis eşliğinde teminat maksatlı İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

3 gün hastanede yattı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ercan Kunduracı, zanlının, 5 Eylül 2021 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, ikametgahının yatak odası içerisinde, boşanma aşamasında olduğu eşi A.S. isimli kadınla tartıştığını ve elinde taşıdığı bıçak ile alt dudak kısmından yaraladığını söyledi. Polis, zanlının, müşteki kadının boğazını sıkarak darp suçunu işlediğini de ifade etti.

Polis memuru Ercan Kunduracı, zanlının, aynı gün 05.00 sıralarında pire ilacı içerek hayatına son vermek istediğini belirtti. Kunduracı, zanlının, 3 gün hastanede tedavi gördüğünü ve bu süre zarfında soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Kunduracı, zanlının, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Pahalıya mal oldu

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının, 7 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.