2 ay bekleyecek

Lefkoşa’da düşük fiyatla devlet arazisi kiralama vaadiyle Metin Sertyürek, Ali İhsan Kaya ve Zeynep Demir'den 163 bin lira para alan ve geçtiğimiz hafta sonu sahtekârlık suçlamasıyla tutuklanan Medet Güler, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Medet Güler’in 2020 yılı Eylül-Ekim ayları arasında Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) tanıdıkları olduğunu ve kendilerine devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceğini söyleyip Metin Sertyürek, Ali İhsan Kaya ve Zeynep Demir'den toplamda 163 bin 200 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine 23 Ekim 2020 tarihinde tutuklandığını kaydetti. Zanlının 6 gündür tutuklu olduğunu belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme işlenen suçların ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.