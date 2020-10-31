Sürat ölüm getirdi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu'nda motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül’ün ölümüne neden olan trafik kazası ile ilgili soruşturma tamamlandı. Kazanın ardından tutuklanan araç sürücüsü Mehmet Şanverdi dün üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında 6 gündür tutuklu olan zanlının teminata bağlanması talep edildi. Kaza ile ilgili aktarılan olgularda Gül’ün aşırı süratli ve dikkatsiz seyrettiği belirtildi. Ayrıca Gül’ün kanında az da olsa alkol tespit edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Kemal Güvenoğlu, kazanın 23 Ekim 2020 tarihinde saat 23.20 sıralarında Karaoğlanoğlu'nda meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki LF 237 plakalı araç ile dikkatsiz seyreden Mehmet Şanverdi’nin Heybe Restoran'a ait park yerine dönüş yapmaya çalıştığı sırada o esnada karşı istikametten aşırı süratle ve dikkatsizce gelmekte olan Oğuzhan Gül yönetimindeki JZ 055 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpıştıklarını söyledi.

Teminat şartları belirlendi

Polis, JZ 055 plakalı motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül’ün aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, Gül’den alınan kan örneğinin analiz sonucunun çıktığını, 31 miligram alkol tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının 6 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi, zanlının 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Ayrıca zanlının davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışı da yasaklandı.