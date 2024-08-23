2 ayda yargı

Girne’deki evinde, bahçeye atılmış tuvalet rezervuarı içerisinde 120 gram hintkeneviri ve bir gram kokain ele geçirilen 27 yaşındaki Bilal Kanmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Narkotik Şubede görevli polis memuru, 14 Ağustos 2024 tarihinde 17.40-18.30 saatleri arasında zanlının Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan Şht. Osman Sokak’taki ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada ikametgahın bahçe kısmında bulunan atılı tuvalet rezervuarı içerisinde yaklaşık 120 gram hintkeneviri ve bir gram kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

