Yemek ve yatacak derdi kalmadı

Polisin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği ‘Narko Güç-2023’ operasyonunda satışa hazır bir kilo 879 gram uyuşturucuyla yakalanan Nijerya uyruklu Onyekachi Kingsley Okeke ve Marcel Chibuzor Agbo hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararda sanıkların ticari amaç gütmesinin ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, sanıkların 30 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Ahmet Sami Topcan Sokak’ta yapılan operasyonda yakalandıklarını söyledi.

Uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını, toplumu tehdit ettiğini belirten Başkan, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan, sanıkların 4 davadan yargılandıklarını ve tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirtti.

Başkan, uyuşturucu suçlarının 15 yıla kadar hapis öngördüğünü ifade ederek, bu tür suçlara ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanıkların paraları olmadığı için söz konusu suçları işlediklerini söylediklerini kaydeden Başkan, ortak hareket ederek, uyuşturucu temin edip, sattıklarını belirtti.

Ciddi ve yaygın suçlar

Başkan, sanıklara ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini, miktarın bir kilo 798 gram kaydetti.

Mahkeme Başkanı, işlenen suçun ciddi ve yaygın olduğunu, ayrıca sanıkların ticari amaç güttüğünü ifade ederek, bu hususların ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan, sanıkların genç oluşunu ve davalarını kabul etmesini ise lehlerine değerlendirdiklerini belirterek, her ikisini de 4 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.