Planlı cinayet şüphesi var

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta Tutar Apartmanının merdiven boşluğundaki Nijerya ve Gana uyruklu kiracıların valizlerini ve eşyalarını ateşe vererek, yangın çıkmasına, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olmakla suçlanan Sakher Mansour Abdul Elmughrabi, İlyas El-Ghazali ve binanın sahibi Mustafa Tutar dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Fas uyruklu Ghazali, Ürdünlü Elmughrabi ve Tutar hakkında 7 gün ek tutukluluk emri verildi. Duruşmada olaydan önce Tutar ile Elmughrabi ve arasında yarım saatlik görüşme yapıldığının belirlendiği açıklandı.

Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabi ve İlyar El-Ghazalıi’nin Haspolat’ta zanlı Mustafa Tutar’ın sahibi olduğu, Tutar Apartmanının girişindeki eşyaların üzerine henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanıcı madde dökerek, kundakladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların apartman sakinlerinden ve 6 numaralı dairede kalan Gana uyruklu Derrick Bamfo Ampomah’ın ölümüne, Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olduklarını açıkladı.

Polis, zanlı Tutar’ın da meseleyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Elmughrabi ve Ghazalı’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, olayda yaralanan Adjabeng’in henüz ifadesini alamadıklarını dile getirdi.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 30 kişiden ifade temin ettiklerini söyledi.

Polis memuru, birçok kamera görüntüsü temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların ikinci kez mahkeme çıkarılarak, 7 gün daha ek süre alındığını belirtti.

Parmak izi tespit edildi

Polis, zanlı Elmughrabi’ye ait ilk etapta bir adet cep telefonu bulduklarını, daha sonra gizlediği ikinci telefonu da bularak, emare aldıklarını söyledi. Polis, Tutar’a ait de 2 adet cep telefonunu da emare aldıklarını, tüm telefonlarda DATA İncelemesi yapılacağını açıkladı.

Polis, olayın meydana geldiği apartmanın yakınında bulunan kamera kayıt cihazının üzerinde yapılan incelemede Elmughrabi’ye ait parmak izi tespit ettiklerini belirtti. Polis, bulunan kamera cihazının büyük bir kısmının çözüldüğünü, zanlılarla ilgili bulgular elde edildiğini söyledi. Polis, olay mahalinde ve çevresinde toplam 7 adet kamera aldıklarını, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Terlik bulununca fenalaştı

Polis, Elmughrabi ve Ghazalı’nin olayın yaşandığı apartmana defalarca girip çıktığına dair tespitlerde de bulunduklarını belirtti. Polis, 15 ifade daha alındığını açıklarken, alınacak 16-17 ifade daha bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Tutar’ın 23 Ekim’de bir ifade verdiğini, suçu kabul etmediğini söyledi. Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabi’nin evinde arama yapıldığını, yanan binada tespit edilen terlik izi ile zanlının evinden alınan terlik izinin örtüştüğünü kaydetti.

Polis, zanlı Elmughrabi’nin terlikler bulununca fenalaştığını söyledi. Polis, Elmughrabi’nin aracını ve telefonunu saklaması, sökülen kameranın üzerinde parmak izi çıkması, terlikler bulununca fenalaşması gibi olguların suçu işlemiş olabileceğine dair gösterge olduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlı Elmughrabi’nin olaydan önce zanlı Tutar ile yarım saatlik bir telefon görüşmesi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

İşin rengi değişiyor

Polis, adam öldürme suçuyla ilgili başlayan soruşturmamın seyrinin taammüden adam öldürme suçuna doğru ilerlediğini belirtti.

Polis, zanlı Tutar’a ait bölgede 3 adet aparman olduğunu, olayın yaşandığı apartman sadece Gana uyruklu şahısların kaldığını ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma itiraz etti

Üç zanlının avukatı da süreye itiraz ederek, polise bazı sorulara sordu. Zanlı Tutar’ın avukatı, “Bir insan kendisine ait apartmanı yakar mı” sorusu üzerine polis, tahliye etmek için yakabileceğini, geçmişte kendi malını kundaklayan şahıslar olduğunu belirtti. Avukat benzer olayın yaşandığını ancak bir şahsın sigortadan para almak için kendi malını kundakladığını söyledi ve yakılan apartmanın sigortasının olup olmadığını sordu. Polis, bu hususu araştırdıklarını belirtti. Avukat, toplam kaç ifade alındığını da sordu. Polis, toplam 45 ifade aldıklarını söyledi.

Zanlıların avukatları, talep edilen sürenin uzun olduğunu belirterek, 3 günün yeterli olacağını belirtti.

Mahkeme, adam öldürme gibi ciddi bir suçla ilgili bir soruşturma yürütüldüğüne vurgu yaparak, zanlıların 7 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

İlahiler eşliğinde toprağa verildi

Bu arada Haspolat'ta kaldığı apartmanın kundaklanması sonucu hayatını kaybeden Ganalı Derrick Bamfo Ampomah, dün Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Ampomah'ın aile yakınları ve üniversiteden arkadaşları katıldı. İlahiler eşliğinde gömüleceği alana getirilen Ampomah, dualar eşliğinde toprağa verildi.

