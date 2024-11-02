2 saatte söndürüldü

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin mezbaha binasının bulunduğu bölgedeki çöplük alanda dün akşam saatlerinde doğru yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu bölgedeki atık malzemeler alev aldı, etraf kara dumanlara büründü.

Elde edilen bilgilere göre; yangın saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle ortaya çıkan dumanlar bölgeye yayıldı, etrafı kötü kokular sardı. Ekiplerin 2 saat süreyle söndürmek için uğraştığı yangının çıkış nedeninin henüz belirlenmediği kaydedildi.

Kısa devre yapan araç yandı

Öte yandan Lefkoşa’da önceki gün saat 13.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 16’ncı Sokak üzerinde, çalışır vaziyette park halinde bulunan LZ 364 plakalı araçta muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın ön göğüs kısmı, sol ön koltuk, sol kapı iç döşemesi ve tavan kısmı zarar gördü.



