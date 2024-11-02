En ağır ceza

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Ziyamet köyünde, kendisini aldattığı gerekçesiyle, uyumakta olan eşinin cinsel organına ve bacaklarına kaynar su döktüğü iddia edilen P.T. isimli kadın mahkeme emriyle tutuklandı.

Zanlının 31 Ekim’de saat 08.30 sıralarında, eşi E.T. isimli müştekinin, kendisini başka kadınla aldattığı gerekçesiyle, cinsel organına zarar vermek amacıyla, genital bölgesi ile bacak kısmına kaynar su dökerek, ikinci derecede yanıklar oluşturduğu açıklandı. E.T. isimli müştekinin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, plastik cerrahi bölümünde tedavi altında olduğu, zanlının ise suçunu itiraf eder nitelikte gönüllü ifade verdiği belirtildi. Polis, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

