2 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, tarafından düzenlenen Kıskaç Operasyonu’nda 105 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan, Anthony Paul Abdulie hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının KKTC’de yasal bağı bulunmadığı belirtilerek, teminat talep edildi. Mahkeme, zanlıyı uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Olgular yeniden aktarıldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 17 Şubat’ta, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını ve adresine baskın yaptıklarını söyledi. Zanlının, evinin karşı kısmındaki binadan çıkarken tespit edildiğini ve evinde arama yapıldığını anlatan polis, mutfak çekmecesinde toplamda 105 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkemizde bağı olmayan zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.