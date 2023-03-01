Acil çözüm isteniyor

Esengül AYKAÇ

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arası araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunlar bir türlü bitmiyor.

Kuzeye akaryakıt ve market alışverişi için gelen Rumlar, güneye gezmeye veya işe giden Kıbrıslı Türkler uzun süre kuyrukta bekliyor.

Günde ortalama 13 bin giriş-çıkışın yapıldığı kapıda, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşurken, sınır kapılarındaki altyapı eksiklikleri ve personel sıkıntısı giderilmediği için sorunlar da çözülemiyor.

İş için güneye gidenlerin yanı sıra bölge esnafı, ekonomiye önemli katkısı olan sınır kapılarında acil önlem alınmasını bekliyor.

Ömrümüz kapıda beklemekle geçiyor

Diyalog’a konuşan vatandaşlar da, sınır kapılarında uzun süre beklemekten bıktıklarını ifade etti.

Bazıları güneyde çalıştığını, her gün giriş-çıkış yapmak zorunda olduğunu belirterek, “Ömrümüz kapıda beklemekle geçiyor” dedi.

Bazısı da yıllardır yanı sorunun devam ettiğini ancak çözüm üretilmediğini söyledi.

Vatandaşlardan bazıları da turistlerin de şikayetçi olduğunu ‘bu nasıl ülke, neden saatlerce bekliyoruz’ diye şikayet ettiklerini söyledi.

Sürekli olarak geçiş yapmak zorunda kalanlar yetkililerle görüştüklerini, sıkıntıları aktardıklarını ancak çözüm sağlanmadığını belirtti.

Bir vatandaş ise “Metehan sınır kapısında 40 dakika beklediğimiz için çocuklarım uçağı kaçırdı. Yeniden bilet almak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.