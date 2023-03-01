Baba hücrede

Lefkoşa’da öz oğluna 3 süreyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma amaçlı 17 Şubat’tan beri tutuklu bulunan zanlı dün mahkemeye kararıyla cezaevine gönderildi.

Zanlı 3 ay süreyle yargılanmayı bekleyecek.

Teminat duruşmasında olgular yeninden aktarılırken, şikayetin psikolog İzlem Gülmez tarafından yapıldığı belirtildi. Çocuğun okula gitmek istememesi nedeniyle annesi tarafından psikoloğa götürüldüğü, 10 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını anlattığı ve durumun polise yansıdığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, zanlı H.A.’ nın 2020 yılı ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında şu anda 10 yaşında olan erkek çocuğuna 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Polis, 16 Şubat 2023 tarihinde psikolog İzlem Gülmez’in Adli Şube’ye gelerek, danışanı olan 10 yaşındaki erkek çocuğunun okula gitmek istemediği terapiye başladığını ve öz babasının kendisine 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu yönünde bilgi verdiğini anlattı.

Polis, müşteki ile annesinin adli şubeye celp edilip, uzman eşliğinde ifade alındığını belirtti. Polis, zanlı ile müştekinin Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ve raporların beklendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.