Eski bakanlar Diyalog’a konuştu

Özersay: Neyin değişeceği bilinmeli

Erk: İsim değişse de tanıma olmaz

Suna ERDEN

Dışişleri eski bakanlarından Kudret Özersay ve Kutlay Erk, ‘Kıbrıs Türk devleti’ konusundaki görüşlerini Diyalog’a anlattı.

Özesay, KKTC’nin tanınmaması yönünde Güvenlik Konseyi kararı bulunduğunu anımsatarak, isim değişikliği sonrasında bu kararın ortadan kalkmış olacağı yönündeki düşüncelerden söz etti. Ancak; bunun ne tür gelişmelere yol açacağının bilinmediğini söyledi. Özersay ayrıca, isim değişikliyle ilgili açıklamanın Ankara’dan geldiğine dikkat çekti.

KKTC Cumhurbaşkanı’nın da Ankara’daki açıklama sonrasında görüş belirttiğine değinen Özersay, CTP’nin Meclis’ten çekilmemesini eleştirdi.

Özersay sosyal medya paylaşımında da görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Meclis’te seviyesizlik diz boyu, seviye ise yerlerde. Meşruiyeti tartışmalı olan ve sizin de gayrimeşrudur dediğiniz bir hükümetten, hele hele zerre meşruiyeti bulunmayan bir Bakandan seviyeli bir yanıt mı bekliyordunuz? Meclis’te olağan bir hükümet-muhalefet ilişkisi kurup sonra da sizi kaale almasını mı bekliyordunuz? Meclis’te kalıp olağan bir muhalefet yaklaşımı ortaya koyup gayrimeşru şekilde oluşturulan hükümeti kanıksadığınız ve normalleştirdiğiniz için yaşıyoruz bunları, o nedenle bu seviyesiz ve kısır muameleye şaşırmanıza şaşırıyoruz! Evet kimsenin kimseye Meclis’te bu üslupla konuşması kabul edilemez ve o açıdan haklı olabilirsiniz ama Ana muhalefet partisi olarak bunun sebeplerini göremiyor olamazsınız!”

Erk anayasa değişikliğinden endişeli

Dışişleri eski bakanlarından Kutlay Erk, KKTC yerine Kıbrıs Türk Devleti’nin gündeme gelmesi sonrasında bazı endişeleri dile getirdi. Erk “İsim değişikliği için meclisin üçte ikisinin destek vermesi, sonrasında referanduma gidilmesi ve anayasanın değişmesi gerekiyor” dedi.

Anayasa değişikliğinde yargı bağımsızlığının ortadan kalkması ve medyaya kısıtlamaların gelmesi gibi endişelerden söz eden Erk, Kıbrıs Türk halkının bu tür taleplere destek vermeyeceğini söyledi.

Kutlay Erk “Kıbrıs Türk devleti olunca Azerbaycan tanıyacak mı?” diye sordu ve halen Bakü’deki temsilciliğin ‘Ticaret Odası’ olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Erk, Azerbaycan’daki resmi davetlere KKTC temsilcisinin davet edilmediğini kaydetti.