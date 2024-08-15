Alkol, sürat, dikkatsizlik

Abdullah SUİÇMEZ

Ülkede son bir haftada meydana gelen 69 trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Sürat, dikkatsiz sürüş ve kavşakta durmama kaza sebeplerinin başında gelirken, süratten rapor edilen sürücü sayısı bini aştı. Polisin haftalık trafik denetimlerinde 3 bin 500 sürücü aleyhinde yasal işlem yapılırken, 394 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığının 5-11 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, söz konusu tarihlerde KKTC'de 69 trafik kazası meydana geldi. 69 kazadan 19’una sürat, 15’ine dikkatsiz sürüş, 17’sine kavşakta durmama, 10’una yakın takip, 8’ine diğer etkenlerden neden oldu. 69 kazanın bilançosu 6 milyon 112 bin TL olarak açıklandı.

İlçelere göre dağılımda ise kazalardan 19’u Lefkoşa, 14’ü Gazimağusa, 27’si Girne, 2’si Güzelyurt, 7’si İskele’de oldu.

17 bini aşkın sürücü kontrol edildi

Öte yandan söz konusu tarihlerde 17 bin 328 araç sürücüsünü kontrol eden polis trafik suçu işlediğini tespit ettiği 3 bin 549 sürücü hakkında yasal işlem yaptı.

Buna göre sürücülerden bin 83’ü sürat ve 153’ü mobil araçla tespit edilen süratten rapor edildi.

Sürücülerden 13’ünün tehlikeli, 53’ünün dikkatsiz, 471’inin seyrüsefer ruhsatsız, 15’inin alkollü araç kullandığı tespit edildi.

305 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 137 sürücü emniyet kemerini takmadığı, 296 sürücü trafik levha ve işaretlerine, 6 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan rapor edildi.

144 sürücünün muayenesiz, 81 sürücünün sigortasız veya kapsamı dışında, 22 sürücünün "T", 17 sürücünün "B" izinsiz araç kullandığı belirlendi.

Bir sürücü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 36 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan, 47 sürücü ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmaktan, 731 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Bir haftada 394 araç trafikten men edilirken 4 sürücü de tutuklandı.

