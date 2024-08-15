Çark tersine döndü

İkamet izinsiz duruma düştükleri için yasa dışı yollarda Güney Kıbrıs’a giden biri Bangladeş, 7’si Pakistanlı 8 kişi muhaceret affından yararlanmak için kaçak yollardan Kuzey Kıbrıs’a geri geldi.

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gaziköy-Ercan Havaalanı Yolu'nda tespit edilerek, tutuklanan Pakistan uyruklu Wagar Ahmed, Sohail Ansar, Babar Nadeem, Faishal Bashir, Hussain Mutansar, Ashraful Alam, Ahsan Habib Jınet ve Bangladeşli Md Mehadi Hasan dün Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılardan Ashraful Alam'ın tasarrufunda uyuşturucu madde de ele geçirildiği açıklandı.



Soruşturmayı yapan polis, Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs’a gelen zanlıların 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gaziköy-Ercan Havaalanı Yolu'nda CÖŞ ekiplerince yapılan operasyon sonucu tutuklandıklarını söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların 13 Ağustos’ta araç içerisinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerini, KKTC’ye gelme sebeplerinin ise muhaceret affından yararlanmak olduğunu söylediklerini aktardı.

Polis, zanlılardan Ashraful Alam'ın siyah renk bel çantası içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini, söz konusu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarında analiz edilmek üzere emare olarak alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların beyanlarının araştırılacağını, bulunan maddeniz analiz sonucunun bekleneceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.





Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024, 09:40