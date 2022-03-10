Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme Antalya'da yapılacak. Bu nedenle Dünyanın gözü Antalya'da olacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü fortmatta, barış görüşmesi gerçekleştirilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak.

Rus ve Ukrayna heyetleri toplantı dışında karşılaşmayacak ve ayrı otellerde konaklayacak.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Ukrayna, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılacak üçlü görüşme 10 Mart saat 11.00’de öngörülüyor. Toplantıdan hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ayrı bir basın toplantısı verecek. Söz konusu basın toplantısı Regnum Carya otelinin Convention Center binasında yapılacak."

Kuleba ve Lavrov Antalya’da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile perşembe günü Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya ulaştı. Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya gitti. Kuleba ve Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi.

Antalya diplomasi forumu yarın başlayacak

Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak.

Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak. Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.