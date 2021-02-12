2 gramı 700 lira

Suna ERDEN

Lefkoşa’da devriye gezen ekipler şüpheli gördükleri araçta arama yaptı. Avni Kansaran’a ait araçta yapılan aramada 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinde, uyuşturucu maddeyi iki şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan ithal ettirdiğini anlattı. Zanlı temin ettiği uyuşturucunun 2 gramını 700 liraya sattığını itiraf etti. Polis, zanlıdan uyuşturucu satın alan bir şahıs ile güneyden ithal eden 2 kişiyi ararken, Kansaran dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 10 Şubat 2021 tarihinde, saat 13.10 sıralarında Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde NS 168 plakalı aracında şüpheli bir vaziyette bulunan zanlının üzerinde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını söyledi. Polis, zanlının evinde de arama yapıldığını ve 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu maddeleri 2 şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan getirdiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, zanlının ithal ettirdiği uyuşturucunun 2 gramını ise 700 TL karşılığında sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranmakta olan 3 şahıs olduğunu belirten polis, ele geçirilen maddelerin kimya laboratuvarına gönderileceğini ve meseleyle ilgili ifadeler alınacağını bildirdi. Polis, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.